Klinikum Freistadt bekommt eine Ärztliche Direktorin

In vier Wochen, genauer gesagt am 1. Februar, übernimmt Barbara Etzlstorfer die Funktion als neue Ärztliche Direktorin am Klinikum Freistadt. Sie löst damit Primar Norbert Fritsch ab, der in den Ruhestand geht. Ihre Bestellung ist für die 42-Jährige auch eine Rückkehr zu ihren ganz persönlichen Wurzeln. Sie ist in Freistadt zur Welt gekommen und lebt dort immer noch im elterlichen Haus, gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten und den beiden Söhnen im Alter von 6 und 8 Jahren: "Als gebürtige Freistädterin, die auch jetzt noch in der Stadt wohnt, liegt mir das Klinikum Freistadt sehr am Herzen."

Die Fachärztin für Physikalische Medizin und Rehabilitation sowie Allgemeinmedizinerin kann auf 16 Jahre Arbeit als Spitalsärztin zurückblicken. Unter anderem leitete sie interimistisch die Abteilung für Physikalische Medizin und Rehabilitation am Ordensklinikum der Elisabethinen Linz. Darüber hinaus ist Etzlstorfer auch im niedergelassenen Bereich tätig: Im Herbst eröffnete sie mit einer Kollegin eine Wahlarztordination für Physikalische Medizin und Rehabilitation, Allgemeinmedizin sowie Neurologie in Freistadt.

Kooperation mit dem niedergelassenen Bereich

Vor diesem Hintergrund ist es naheliegend, dass die Freistädterin in ihrer Funktion als Ärztliche Direktorin die Zusammenarbeit zwischen Klinikum und dem niedergelassenen Bereich verstärken möchte. Über ihren Anspruch als Leiterin des Klinikums sagt sie außerdem: "Die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, eine transparente und klare Kommunikation, eine lehrreiche Umgebung, ökonomisches Arbeiten und ein wertschätzender Umgang sind für mich die Grundpfeiler eines produktiven Arbeitsumfeldes." Zusätzlich zur Funktion der Ärztlichen Direktorin wird Etzlstorfer auch als Ärztin im Krankenhaus tätig sein.

Abseits ihrer Tätigkeit im Klinikum kann man die neue Leiterin am ehesten bei einem ihrer Ausflüge in der Natur antreffen. Ihre Freizeit verbringt sie nämlich am liebsten gemeinsam mit ihrer Familie im Freien beim Wandern, Skifahren, Radfahren, Schwimmen oder Laufen. Darüber hinaus liest und zeichnet sie gerne und spielt Klavier. Im Urlaub kann es auch einmal in weiter entfernte Regionen der Erde gehen: Vor allem Reiseziele in Asien haben es ihr angetan.

Norbert Fritsch im Ruhestand

Als neue Ärztliche Direktorin löst Barbara Etzlstorfer per 1. Februar Primar Nobert Fritsch ab. Dieser trat bereits mit Jahresbeginn als Leiter der Abteilung für Innere Medizin in den Ruhestand, bleibt aber noch bis zum Dienstantritt seiner Nachfolgerin in der Funktion als Ärztlicher Direktor aktiv. Primar Fritsch war mehr als zehn Jahre am Klinikum Freistadt und fast genauso lange Ärztlicher Direktor. In dieser Zeit hat Fritsch zusammen mit der Kollegialen Führung die Grundpfeiler für die zukünftige Entwicklung gelegt.

