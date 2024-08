Klingendes in der Fabrik und auf dem Kirchturm

Der Kirchturm in Haslach erklingt auf verschiedenen Ebenen. (privat)

Das OÖ Forum Volkskultur will junge Leute für die Volkskultur begeistern und organisiert deshalb von 19. August bis 1. September ein buntes Programm in ganz Oberösterreich. Auch in Haslach finden zwei kostenlose Veranstaltungen statt.

In der Mechanischen Klangfabrik wird am 30. August die Nacht zum Tag: Ab 19 Uhr sind Groß und Klein eingeladen, es sich im Museum gemütlich zu machen, Märchen von alten, wunderschön illustrierten Schallplatten zu hören, Bilder im Kopf entstehen zu lassen und diese auch zu malen, Pop-up-Karten zu basteln oder als Schattentheater zu spielen. Bei den aufregenden Märchenstunden dürfen natürlich auch Kakao und Betthupferl nicht fehlen. Ein- bzw. Aussteigen ist jederzeit möglich. Wer im Museum übernachten möchte, bringt eine Isomatte, einen Schlafsack, Polster und eine Zahnbürste mit. Anmeldung per Mail info@haslach-erleben.at

Klingender Kirchturm

Am Samstag, 31. August, ab 19 Uhr findet in Kooperation mit dem OÖ Volksliedwerk in der besonderen Umgebung des Haslacher Kirchturms ein Konzert statt: Aufgeteilt auf die verschiedenen Ebenen des Turms werden mehrere Musikgruppen spielen.

Durch die massiven Mauern mischen sich die Klänge nicht und das Publikum kann zwischen den Ebenen hin- und herwandern und den verschiedenen Ensembles lauschen.

