Klimawandel wird Teil der Ausbildung in den Feuerwehren

NEUMARKT IM MüHLKREIS. Wenn es brennt, kommt die Feuerwehr. Das gilt auch, wenn Starkregen den Keller unter Wasser setzt, ein Baum die Straße versperrt oder die Wasserreserven aus sind. Da immer mehr Einsätze auf den Klimawandel zurückzuführen sind, brauchen die Wehren neue Kompetenzen. Der Energiebezirk Freistadt entwickelte mit dem Bezirksfeuerwehrkommando das Ausbildungsmodul "Die Feuerwehr und der Klimawandel". Ein Projekt, das in Österreich bislang einzigartig ist. Das könnte sich aber bald ändern: Sowohl im Landesfeuerwehrkommando als auch bei der bundesweiten Naturgefahrentagung im September erfuhr die Initiative aus dem Bezirk Freistadt viel Zuspruch.

Längst nehmen auch klimabedingte Einsätze nach Stürmen, Überschwemmungen und Flurbrände in den Statistiken der heimischen Feuerwehren eine immer größere Rolle ein. Im ersten Halbjahr 2021 verzeichnete der Bezirk Freistadt 450 Klimaeinsätze. Davon fanden 200 an nur zwei Tagen – am 25. und 26. Juli – statt. Auch in den trockenen und sturmreichen Jahren 2018 und 2019 standen im Bezirk Freistadt jeweils rund 1000 Einsätze im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Im Vergleich dazu gab es 300 klassische Brandeinsätze pro Jahr.

"Naturkatastrophen erreichen Gebiete, die bisher kaum davon betroffen waren. Mittlerweile geht es nicht mehr darum, ob es eine Gemeinde bei einem Unwetter trifft, sondern welche Gemeinden es besonders schlimm erwischt", sagt Freistadts Bezirksfeuerwehrkommandant Thomas Wurmtödter.

Damit speziell die Jungfeuerwehrleute diese Veränderungen richtig einordnen können und für zukünftige Gefährdungsszenarien gerüstet sind, arbeiten der Energiebezirk Freistadt im Rahmen des Programms "KLAR! Freistadt" (Klimawandelanpassungsmodellregion) und das Bezirksfeuerwehrkommando Freistadt seit Sommer 2020 zusammen. Als erstes Ergebnis dieser Kooperation entstanden zwei aufeinander aufbauende Lernhefte zum Thema "Die Feuerwehr und der Klimawandel". Die neuen Ausbildungsmodule werden in die bestehenden Wissenstests Silber und Gold der Feuerwehren integriert. Bei Multiplikatorenschulungen habe man die Inhalte an die Jugendausbildner der 74 Freiwilligen Feuerwehren vermittelt. "Diese geben das Wissen dann im Rahmen der Ausbildung an die Jugendlichen weiter", sagt Hannes Zeindlinger, Hauptamtswalter für Jugendausbildung im Bezirksfeuerwehrkommando.

Für Projektleiterin und KLAR!-Managerin Sonja Hackl ist die Zusammenarbeit mit den Feuerwehren ein wichtiges Instrument, um das Bewusstsein für den Klimawandel in der Region zu verankern: "Speziell die Feuerwehr ist direkt mit den Folgen des Klimawandels bei den Einsätzen konfrontiert. Daher ist es essenziell, unsere Feuerwehrleute entsprechend auf diese Klimaeinsätze vorzubereiten und sie auch über die Ursachen aufzuklären." (lebe)