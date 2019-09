Klimaschutz-Sammelpass für Einkauf in Freistadt

Eine Mitmach-Aktion für den Klimaschutz starten ab heute der Umweltausschuss der Stadtgemeinde Freistadt und das Klimabündnis Oberösterreich. Wer zwischen 2. September und 12. Oktober klimafreundlich unterwegs ist und regional einkauft, erhält bei den 30 teilnehmenden Betrieben Punkte für den Klimaschutz-Sammelpass. Jeder volle Sammelpass wird mit einer kleinen Überraschung belohnt. Außerdem werden Hauptpreise im Wert von 300, 200, 100 und 50 Euro verlost. Die Sammelpässe sind in den teilnehmenden Betrieben sowie im Rathaus erhältlich und können auch dort wieder abgegeben werden. Die Rückgabefrist endet am 14. Oktober.

"Wir wollen mit dieser Aktion klimafreundliches Handeln fördern und die Menschen motivieren, regional einzukaufen", erklärt Umweltstadträtin Patricia Winkler. Ein besonderer Anreiz: Jene Gemeinden in Oberösterreich, in denen die meisten Pässe gesammelt werden, werden beim Klimagipfel am 23. Oktober ausgezeichnet und haben die Chance, 2000, 1000 oder 500 Euro für ein Klimaschutzprojekt zu gewinnen.

