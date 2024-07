Klimaretter: Region Urfahr West will CO2 einsparen

URFAHR WEST. Der drittwärmste Juli der Messgeschichte ging soeben zu Ende. Der Kampf gegen die Klimaerwärmung ist in aller Munde. Einen Beitrag dazu will man nun auch in der Region Urfahr West leisten. Auf den eigenen CO2-Ausstoß zu achten, lohnt sich in vielerlei Hinsicht: Die Gesundheit profitiert von sauberer Luft, die Kreisläufe in der Natur bleiben erhalten, und regionale Arbeitsplätze werden durch bewussten Konsum gesichert. Der moderne Lebensstil erzeugt ein gewisses Maß an CO2, das in die Atmosphäre gelangt und diese Vorteile gefährdet.

CO2-Ausstoß verringern

Die Klimachallenge der Klima- und Energieregion Urfahr West bietet Haushalten die Möglichkeit, aktiv an der Senkung der CO2-Emissionen mitzuwirken und einen attraktiven Preis zu gewinnen. Die Lebensweise der Menschen ist maßgeblich für deren Lebensqualität verantwortlich. Aber: Was die Lebensqualität kurzfristig erhöht, kann langfristig negative Auswirkungen auf uns und unsere Nachkommen haben. Die Anzahl der Hitzetage erhöht sich, was für Mensch, Tier und die Natur eine spürbare Belastung darstellt. Der Energieverbrauch, die Nutzung erneuerbarer Energieformen sowie Konsum- und Mobilitätsverhalten – das sind wichtige Hebel. Entscheidend sind die kleinen Schritte, die wir setzen, um unsere Umwelt lebenswert zu halten. Den individuellen CO2-Fußabdruck, also die Summe aller Kohlendioxid emittierenden Verhaltensweisen, zu verringern, ist also der Schlüssel dazu und weniger schwierig als oft befürchtet. Die App "Ein guter Tag hat 100 Punkte" unterstützt dabei, den eigenen CO2-Fußabdruck zu verringern. In der nun ausgerufenen Klimachallenge 2024 nehmen Haushalte für einen Monat zwischen Juli und Oktober die Herausforderung an, ihren persönlichen Fußabdruck zu verfolgen, Einsparpotenziale zu ermitteln und umzusetzen. Teilnehmende Haushalte qualifizieren sich dabei für ein Gewinnspiel mit der Chance, ein "Hallo Mühlviertel"-Abo mit saisonalen Bioprodukten zu erhalten.

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist einfach: Interessierte bestätigen ihre Teilnahme per E-Mail an office@regionuwe.at.

Mithilfe der App können Teilnehmende die CO2-Punkte ihres aktuellen Lebensstandards ermitteln und passende Challenges auswählen, um innerhalb der nächsten Wochen ihren Punktestand zu senken und klimafreundliche Entscheidungen zu treffen. Die App gibt es im Google Play Store oder dem Appstore von Apple unter dem Titel "Ein guter Tag".

E-Geräte als Stromfresser

Beobachtet man den eigenen Energieverbrauch, wird schnell klar, dass vor allem E-Geräte in den eigenen vier Wänden viel Strom verbrauchen. Vorrangig ältere Geräte sind oft echte Energievernichter – ein Teufelskreis für alle, die nur über ein geringes Einkommen verfügen. Hier verweist man in der Energieregion auf eine Aktion der Caritas: Sie bietet nicht nur Beratung zum Energiesparen an, sondern unterstützt auch finanziell. Unter bestimmten Voraussetzungen können bis zu zwei alte oder defekte Elektrogeräte, die einen hohen Stromverbrauch haben, gegen neue, energieeffiziente Geräte ausgetauscht werden. So können Betroffene langfristig ihre Stromkosten senken und gleichzeitig zum Energiesparen beitragen.

Die Voraussetzung dafür ist etwa die Befreiung von der ORF-Haushaltsabgabe, der Bezug der Wohnbeihilfe, Sozialhilfe oder Ausgleichszulage oder des Heizkostenzuschusses vom Land OÖ. Infos über die Bezugsberechtigung gibt es unter www.caritas-ooe.at/energie

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper