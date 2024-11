Klimafonds unterstützt nachhaltige Kleinprojekte

Urfahr West. Regionale und nachhaltige Projekte zu finanzieren, ist das Ziel des Klimafonds Urfahr West. Die Klima- und Energiemodellregion (KEM) startet damit ein Crowdfunding-Projekt, das den Weg in eine nachhaltige Zukunft ebnen soll. Besonders für Unternehmen bietet sich hier die Gelegenheit, ohne großen Aufwand in die Zukunft der Region und einen gesunden Wirtschaftsstandort zu investieren. In den neun Gemeinden der Region Urfahr West gibt es unzählige Initiativen, Vereine und Bildungseinrichtungen, die sich mit Herzblut für ein lebenswertes Morgen einsetzen.

Oft fehlt es am Geld

Doch oft werden Ideen nicht umgesetzt, weil finanzielle Mittel fehlen. Genau hier setzt die KEM Urfahr West an: Über die Crowdfunding-Plattform ‚Klimafonds Urfahr West‘ gibt es die unbürokratische Möglichkeit, in regionale, nachhaltige Projekte zu investieren. Ein erstes Beispiel für ein unterstützenswertes Projekt sind die Repair-Cafés. Diese Treffpunkte leisten einen unschätzbaren Beitrag zur Verlängerung der Lebensdauer von Elektrogeräten, Kleidung oder Fahrrädern. Sie funktionieren dank engagierter Freiwilliger. Um den Ehrenamtlichen bei der Werkzeugbeschaffung unter die Arme zu greifen, startet die KEM eine gezielte Finanzierungsaktion. Jeder Beitrag hilft, die Reparaturkultur in der Region zu festigen.

Auch die Mittelschule Gramastetten soll von einer Aktion des Klimafonds profitieren. Gemeinsam mit der Gemeinde Gramastetten und dem Umweltdachverband hat sie ein Projekt für die Steigerung der Biodiversität und Artenvielfalt gestartet. Beete für Insekten, Naschobst und Blumenzwiebeln wurden angelegt. Um das Bewusstsein für Biodiversität noch weiter zu schärfen, möchte die Schule nun Mikroskope für den Biologieunterricht anschaffen. So können die Schüler nicht nur die Vielfalt der Natur entdecken, sondern auch ein tieferes Verständnis für das Zusammenspiel der Ökosysteme entwickeln.

"Der Klimafonds ist eine Chance, gemeinsam etwas Großes zu bewegen", sagt Andreas Fazeni, Obmann der Region Urfahr West. "Wir stehen vor der Herausforderung des Klimawandels und wollen zeigen, dass wir als Gemeinschaft etwas verändern können."

Firmen unterstützen den Fonds, indem sie mitunter auf klassische Weihnachtsgeschenke verzichten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper