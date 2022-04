Bestsellerautor Marc Elsberg ("Blackout") machte ebenso seine Aufwartung wie der UNO-Klimaberater Marc Buckley und Meteorologe Andreas Jäger. Umweltministerin Leonore Gewessler sendete eine Video-Grußbotschaft an die rund 200 in der Messehalle Freistadt versammelten Gäste des Geburtstagsfests von "neoom". Nur mit vereinten Kräften und jeder Menge Hirnschmalz, so die Botschaft, werde es gelingen, die gewaltigen Herausforderungen des Klimawandels zu stemmen.