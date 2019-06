Klima-Nachhilfe für Gemeinderäte

Die beiden überreichten an alle Fraktionsobleute je ein Exemplar des Buchs "Plus zwei Grad – Warum wir uns für die Rettung der Welt erwärmen sollten" von Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb und Herbert Formayer. Hintergrund des Geschenks: Bei einem vom Katholischen Bildungswerk organisierten Vortrag von Kromp-Kolb im April dieses Jahres waren lediglich Gemeinderätinnen und Gemeinderäte der Grünen vertreten. "Deshalb möchten wir mit der Buchspende auch den anderen Fraktionen die Möglichkeit geben, sich über dieses wichtige Thema zu informieren", so Schaumberger.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Freistadt Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.