Einer wachsenden Zahl an Beschwerden ist derzeit die Leitung des Alten- und Pflegeheims "Seniorium Mauthausen" ausgesetzt. Angehörige von Heimbewohnern wandten sich in den vergangenen Tagen auch an die "Mühlviertler Nachrichten" und andere regionale Medien. Sie berichten von einem "Klima der Angst" unter den Beschäftigten, das zu vermehrten Kündigungen geführt habe. Mittlerweile würde deshalb ein gesamtes Geschoß leerstehen.