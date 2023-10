Kleinzell: 56-Jähriger erleidet beim Tanken Verbrennungen

Gegen 14.20 Uhr wollte der 56-Jährige aus dem Bezirk Rohrbach am Samstag in seiner Garage den Tank eines Fahrzeugs mit Benzin auffüllen. Damit er den 30-Liter-Kanister nicht heben musste, machte er das mit einer Ölabsaugpumpe.

Dabei gerieten - vermutet wird ein Defekt an der Pumpe - Schlauch und Benzinkanister in Brand. Der Mann wollte Schlimmeres verhindern und zog den brennenden Kanister aus der Garage auf eine Rasenfläche. Dabei zog er sich Verbrennungen unbestimmten Grades zu und musste in Begleitung des Notarztes ins Klinikum Rohrbach gebracht werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Kleinzell rückte an und löschte schließlich noch den brennenden Kanister.

