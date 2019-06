Kleinwasserkraft im Mittelpunkt

Bei der WWS Wasserkraft in Pürnstein kann man am Freitag, 14. Juni, von 10 bis 17 Uhr das revitalisierte Kraftwerk besichtigen. Zu sehen ist auch die Produktionsstätte der Wasserturbinen, die von Neufelden aus in die ganze Welt exportiert werden. Der Tag der Kleinwasserkraft steht bei WWS Wasserkraft aber auch im Zeichen der nachhaltigen Mobilität. Sieben Elektroautos werden im Unternehmen tagtäglich mit Strom aus dem eigenen Kraftwerk aufgeladen. Energie wird somit dort erzeugt, wo sie verbraucht wird, und lange Transportwege bleiben erspart. Besucher können sich auch gleich über E-Autos informieren, denn BMW Kneidinger stellt den BMW i3 und den BMW i8 Roadster aus.

In Haslach (Lanitz) steht die Herrenmühle ebenfalls offen, und zwar am Samstag, 15. Juni, von 10 bis 18 Uhr. Das E-Werk von Peter Buchsbaum in Gloxwald in Waldhausen im Strudengau hat am 15. Juni von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Führungen sind zur vollen Stunde möglich. Das Kraftwerk in der Klammmühle am Engerwitzdorfer Engerwitzberg hält der Betreiber ebenfalls am 15. Juni von 10 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet. Christoph Wagner, Präsident des Vereins Kleinwasserkraft Österreich, zeigt sich erfreut über das große Engagement der Kleinwasserkraft-Betreiber Oberösterreichs: "Es begeistert mich zu sehen, wenn Betreiber und Besucher zusammenkommen und so bewusst gemacht werden kann, welchen Nutzen die Kleinwasserkraft allen bringt. Die Menschen sind neugierig und wollen wissen, woher ihr Strom kommt", so Wagner.

www.kleinwasserkraft.at