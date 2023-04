Kleintransporter überschlug sich mehrmals

Der Unfall ereignete sich heute gegen 14 Uhr. Eine 36-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung war mit ihrem Pkw auf der Zeiler Gemeindestraße von Schenkenfelden kommend in Fahrtrichtung Hellmonsödt. Zum selben Zeitpunkt fuhr ein 39-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung, einen Kleintransporter am Güterweg Glashütten von Reichenau kommend in Fahrtrichtung Glashütten. Im Kreuzungsbereich übersah der 39-Jährige den von rechts kommenden Pkw und es kam zu einer Kollision.

Kleintransporter überschlug sich

Durch den heftigen Anprall überschlug sich der Kleintransporter mehrmals und wurde in die Wiese geschleudert. Der Pkw kam ebenfalls in der Wiese zum Stillstand. Der 39-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit der Rettung ins LKH Freistadt verbracht. Die Frau wurde leicht verletzt und begibt sich bei Bedarf selbstständig in ärztliche Behandlung. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Fahrzeugbergung und Fahrbahnreinigung wurden durch die FF Reichenau durchgeführt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper