Kleintraktor kippte um: 67-Jähriger verletzt

Ein 67-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach wollte am gestrigen Montag gegen 19:50 Uhr in seinem Garten mit einem Kleintraktor und einem Pkw-Anhänger Hackschnitzel/Rindenmulch zu einer Böschung transportieren. Als er dabei in dem abschüssigen Garten eine 180 Grad-Wende gefahren hatte, rutschte ihm der Kleintraktor seitlich weg, kippte auf die rechte Seite und der Mann wurde darunter eingeklemmt.

Seine Frau, die den Unfall gesehen hatte, verständigte sofort die Rettungskräfte und Nachbarn, welche den 67-Jährigen aus seiner Lage befreien konnten. Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Klinikum Rohrbach eingeliefert. Zu dem Unfall wurden auch die Feuerwehren Sarleinsbach und Putzleinsdorf alarmiert, welche mit etwa 50 Mann im Einsatz waren.

