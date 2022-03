Kleintierzüchter übersiedeln zum Jagdstüberl

Der Obmann Markus Nader hat mit Julbachs Jagdleiter Thomas Trautner vereinbart, dass die Wildkammer der Jagdgemeinschaft beim Bauhof Julbach (Mühlstraße 44) für die Märkte genutzt werden kann. Bei Schlechtwetter wird der Markt im Bauhof der Gemeinde aufgebaut. Den nächsten Kleintiermarkt gibt es dann nicht mehr wie früher im Gasthaus Post in Peilstein, sondern am Sonntag bereits erstmals am neuen Standort. Die Märkte finden von März bis Oktober jeweils am letzten Sonntag im Monat von 7 bis 12 Uhr statt. Beim ersten Markt ist auch Geflügelhändler Weiss aus Fraham bei Eferding vertreten, der Legehühner zum Kauf anbietet. Kleintiermarkt-Termine: 27. März, 24. April, 29. Mai, 26. Juni, 31. Juli, 28. August, 25. September, 30. Oktober, jeweils 7 bis 12 Uhr.