"Kleines Mörbisch" auf der Aiserbühne

"Auch der Steinbruch in St. Margarethen oder die Seebühne in Mörbisch haben einmal klein angefangen. Da sind wir in Schwertberg jetzt schon weiter", sagt Eventveranstalter Christian Geirhofer, der bei der Organisation unter anderem auf die Mithilfe von Österreichs Daviscup-Kapitän Stefan Koubek zählen kann.

Bereits dieses Wochenende wird auf der Aiser unter dem Titel "classic pure" erstmals der Klangteppich ausgerollt: Das Jugendsinfonieorchester Oberösterreich unter der Leitung von Eduard Matscheko wird am 26. und 27. September unter anderem Gustav Mahlers vierte Symphonie aufführen. "Wir sind begeistert von der Idee, dieses großartige Areal bespielen zu dürfen, und werden unser Bestes geben", verspricht Matscheko. Pro Konzert sind 200 Besucher zugelassen. Karten sind noch im Kartenbüro Starzer in Schwertberg sowie unter info@classic-pure.at erhältlich.