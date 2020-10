In ganz Österreich schnellen die Corona-Zahlen in die Höhe und befinden sich vielerorts auf Rekordniveau. Vor allem der Bezirk Rohrbach war in den vergangenen Wochen durch stabile Zahlen im niedrigen zweistelligen Bereich oder darunter verwöhnt. Über weite Strecken war man im Bezirksvergleich positives Schlusslicht. Mittlerweile bewegen sich die Zahlen auf die 50 zu.