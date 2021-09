In acht Gemeinden des Bezirks Perg war in den vergangenen beiden Wochen ein Impfteam des Roten Kreuzes unterwegs, um gemeinsam mit den niedergelassenen Ärzten vor Ort Corona-Impfungen anzubieten. „Mit mehr 1.000 Stichen haben sich die Bewohner in den besuchten Gemeinden den Schlüssel für persönliche Gesundheit und mehr Freiheit gesichert“, resümiert Bezirkshauptmann Werner Kreisl.