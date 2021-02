Kleine historische Städte: Reiseführer wirft auch ein Schlaglicht auf Freistadt

Wer sich innerhalb Österreichs als "Kleine historische Stadt" bezeichnen lassen will, muss eine ganze Reihe von Kriterien erfüllen: ein geschlossenes, historisches Stadtbild, regelmäßige Stadtführungen, ein aktives kulturelles Angebot, gepflegte Gastronomie und regionales Marktangebot, authentische Handwerksbetriebe und eigentümergeführte Innenstadt-Betriebe.

Eine Auflistung, die sich wie auf Freistadt zugeschnitten liest. Tatsächlich gehört die mittelalterliche Braustadt bereits seit Jahren zu den Mitgliedern der "Kleinen historischen Städte" und ist damit Teil eines illustren Kreises, dem auch Ischl, Bad Radkersburg, Bludenz, Hallein, Kufstein, Radstadt, Schärding oder Steyr angehören.

Was man in den insgesamt 17 kleinen historischen Städten innerhalb von 48 Stunden alles erleben kann, hat der Salzburger Journalist Markus Deisenberger in seinem neuen Stadtführer niedergeschrieben. Auf 146 Seiten berichtet er über persönliche Erlebnisse und gibt Tipps für einen Stadtbummel: Ob Sehenswürdigkeiten, Naturerlebnis, Kulturgenuss oder Gaumenfreuden – sehen, erleben und genießen lautet die Devise. Am spannendsten gelingt das mit einer beigelegten Schatzkarte: Auf einem Rundgang durch die Altstadt gilt es, Rätselfragen zu lösen, und mit ein bisschen Glück kann man ein Wochenende in einer der kleinen historischen Städte gewinnen.

Der Reiseführer ist ab sofort kostenlos erhältlich bei: Stadtmarketing Freistadt, Inforegal in der Rathauspassage sowie Infocenter des Tourismusverbands Mühlviertler Alm Freistadt in der Waaggasse.

