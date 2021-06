Kleidung tauschen statt neu kaufen

Gemeinsam organisieren Laura Haas und Sophie Tröls private Kleidertauschpartys, bei denen Kleidungsstücke, die nicht mehr getragen werden, die Besitzer wechseln. So gelingt es den beiden Freistädterinnen, kaum noch neue Kleidung kaufen zu müssen und trotzdem Abwechslung in ihre Kleiderschränke zu bringen.

Den "Fraustadt"-Monat Juni haben sie nun zum Anlass genommen, so eine Kleidertauschparty einmal in einem größeren Stil zu organisieren. Dabei wird am Samstag, 26. Juni, von 14 bis 17 Uhr im Foyer des Salzhofs nach Herzenslust getauscht. Der Eintritt ist frei.