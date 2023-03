Klaus Klopf leitet Wirtschaftsbund

Er möchte sich gemeinsam mit seinem Vorstandsteam für die Interessen der Unternehmer in der Region einsetzen und Sprachrohr nach Linz, Wien und Brüssel sein. Als Profi am Bankensektor informierte er über die aktuellen Herausforderungen und blickte positiv gestimmt in die Zukunft.

WB-Landesobfrau und WK-Präsidentin Doris Hummer sowie WB- und WK-Bezirksobmann Andreas Höllinger gingen auf die aktuellen Brennpunktthemen der Wirtschaft ein. Als besonders schwierig wurde der gerade im Bezirk Rohrbach vorherrschende Arbeitskräftemangel bewertet. Beinahe jede Firma sucht nach Personal.

