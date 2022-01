Klaus Eckel im Centro

"Kennen Sie auch diese Liebe, die man empfindet, wenn auf der Autobahn ein hupender Porsche Cayenne hinten auffährt? Diese Zufriedenheit, wenn Sie nackt vor dem Spiegel stehen und dabei die Muskeln nicht anspannen? Diese Panik, dass die Pubertät Ihrer Tochter vielleicht vorbei sein könnte? Diese Sehnsucht, den eigenen Eltern endlich ähnlicher zu werden? Dieses Bedauern, wenn Ihr Partner bei Monopoly genau auf das Feld fährt, auf dem Sie gerade ein Hotel gebaut haben? Diese Hoffnung, dass der Brief, den Sie gerade öffnen, vom Finanzamt ist? Diese Vorfreude, wenn der Chef einen Witz erzählt? Diese Zuversicht, wenn Sie dem amerikanischen Präsidenten bei einer Rede zuhören? Diese Sorge, dass Sie am Sterbebett bereuen könnten, viel zu wenig Zeit auf Facebook, Twitter und Instagram verbracht zu haben?" Klaus Eckel stellt genau diese Fragen am Freitag, 28. Jänner, im Centro Rohrbach.

2Gplus-Regel: Früherer Einlass

Die Veranstaltung wird unter der Einhaltung der 2Gplus-Regel durchgeführt: Impfnachweis und gültiger PCR-Test oder Nachweis einer Genesung und gültiger PCR-Test (nicht älter als 72 Stunden). Sollte das PCR-Testergebnis nicht rechtzeitig eintreffen, wird auch das Ergebnis eines registrierten Antigen-Tests akzeptiert.

Um Gedränge zu vermeiden, ist Einlass bereits ab 18.30 Uhr. Mehr auf www.kikas.at