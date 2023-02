Klaffer und Schwarzenberg kündigen ihre Verwaltungsgemeinschaft auf

Im Jahr 2019 entschlossen sich die Gemeinden Klaffer am Hochficht und Schwarzenberg am Böhmerwald, eine Verwaltungsgemeinschaft umzusetzen. Diese ist nun schon Geschichte, und Schwarzenberg bestellt wieder einen eigenen Amtsleiter. Warum die Zusammenlegung der Verwaltungen gescheitert ist, liegt schon in ihrer Ausrichtung begründet. Denn umgesetzt wurde nur eine Verwaltungsgemeinschaft „light“, wie die Bürgermeister Michael Leitner (Schwarzenberg) und Franz Wagner mitteilen.