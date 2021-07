Mit der Restaurierung der Kunstwerke, Altäre und Bilder geht das Großprojekt Kirchenrenovierung in Rohrbach vorerst in die letzte Runde. Seit wenigen Wochen sind in Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt und der Diözese Restauratoren tätig, die die Kunstwerke der letzten Jahrhunderte fachgerecht restaurieren. Ziel der Konservierung und Restaurierung von Denkmälern ist grundsätzlich sowohl die Erhaltung eines Kunstwerks als auch die Bewahrung des geschichtlichen Zeugnisses. Zwei Restauratorenteams