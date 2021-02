Kirchen-Baustelle: Feuerwehr in himmlischer Höhe

ROHRBACH-BERG. Wer an der Rohrbacher Pfarrkirche vorübergeht, ahnt vielleicht nicht, dass im Inneren fleißig gearbeitet wird – freilich unter strengen Corona-Auflagen. Deshalb war es auch nur einem ganz kleinen Kreis von Menschen gegönnt, Engerl und Heilige durch das Kirchenschiff schweben zu sehen. Die Höhensicherungsgruppe der Feuerwehr Rohrbach unterstützte die Renovierungsarbeiten an der Pfarrkirche. Aufgabe war, die Engel- und Heiligenfiguren auf den Gerüstboden unterhalb des Gewölbes zu hieven, damit diese von dort aus wieder an ihrem ursprünglichen Standort montiert werden können.

Damit schreiten auch die Arbeiten im Innenraum zügig voran. Immerhin beschäftigt man sich in der Pfarre seit etwa fünf Jahren mit Planung und Durchführung der umfassenden Kirchenrenovierung. Mit einem Finanzvolumen von 4,3 Millionen Euro ist es die aktuell zweitgrößte kirchliche Baustelle in Oberösterreich nach dem Linzer Mariendom. Die Turmsanierung, Gewölbesicherung, Renovierung des Daches und der Außenfassade, das alles können die Rohrbacher als erledigt betrachten. Nicht zuletzt dank fleißiger Helfer und wohlwollender Spender.

Mitten in der dritten Etappe

Seit dem Vorjahr sind nun die Arbeiten zur Innensanierung voll im Gange – die dritte und vorletzte Etappe der Generalsanierung. Nach dem Trocknen der Wände und den Ausbesserungsarbeiten der Stuck-Teile sind die Maler dafür zuständig, die Wände wieder weiß zu streichen. Damit erhält die Kirche wieder eine festliche Erscheinung wie vor mehr als 200 Jahren. Doch zur Kirche gehören eben auch die Engerl und die Heiligenfiguren – immerhin handelt es sich bei der Rohrbacher Pfarrkirche um ein ausgewiesenes Barockjuwel. Diese mussten natürlich für die Ausbesserungs- und Malerarbeiten von ihren Plätzen weichen und durften in der Vorwoche wieder in die Pfarrkirche "einziehen".

Um diese auf den Gerüstboden zu heben, vertraute man seitens der Pfarre auf die erfahrenen Mitglieder der Höhensicherungsgruppe der Feuerwehr Rohrbach.

Auch für die Feuerwehr war der Einsatz in himmlischer Höhe etwas Besonderes. Die Aufgabe der Höhensicherungsgruppe besteht primär in der Sicherung der Mannschaft bei Absturzgefahr, insbesondere bei Arbeiten in größeren Höhen bei Brandeinsätzen, aber auch bei technischen Einsätzen. Aufgrund ihrer Ausrüstung und Ausbildung kann die Höhensicherungsgruppe aber auch Einsätze zur einfachen Rettung aus Höhen oder Tiefen abwickeln und ist somit etwa auch im Sonderalarmplan für die Liftrettung im Skigebiet Hochficht eingebunden.