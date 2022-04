Alfred Höfler kam vor 15 Jahren als Pfarrer mit dem Wissen nach Rohrbach, dass die Pfarrkirche renovierungsbedürftig war. Nun ist das Großprojekt abgeschlossen. Dass dies letztlich in so kurzer Zeit und in diesem Umfang bewerkstelligt werden konnte, liegt vor allem am Zusammenhalt in der Pfarre. Denn zu Beginn hat so mancher Entscheidungsträger den Rohrbachern nicht ganz zugetraut, die zweitgrößte Kirchenbaustelle des Landes in solch professioneller Manier zu stemmen.