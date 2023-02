Kirchberger Theatergruppe spielt im Landestheater Linz

Zuerst stand ja die Inszenierung des Stückes "Der wahre Jakob" in Kirchberg unter keinem guten Stern. Immerhin zogen sich die Proben über Monate, dann vereitelte Corona die Spielsaison. Eine umso größere Ehre wurde nun der Theatergruppe der Kulturgemeinschaft Kirchberg ob der Donau zuteil: Sie wurde auf Initiative des Landesverbandes der Amateurtheater auserkoren, ihre Produktion "Der wahre Jakob" auf die Bühne des Linzer Landestheaters (Kammerspiele) zu bringen. Für das gesamte Ensemble ist das eine großartige Auszeichnung, aber auch eine Herausforderung, der man sich gerne stellen will. Deshalb werden alle Theaterfreunde eingeladen, nach Linz zu kommen und sich in den Kammerspielen dem zweistündigen Vergnügen der Komödie hinzugeben; vielleicht, weil man sie noch nicht gesehen hat, oder weil man sich das Stück ein zweites Mal anschauen möchte – dieses Mal in der Atmosphäre des Landestheaters.

Die Neuinterpretation des Stücks wurde unter der Leitung von Heinrich Pusch entwickelt und inszeniert. Unterstützung bekam die Kulturgemeinschaft Kirchberg von dem bekannten Regisseur und Schauspieler Joachim Rathke. Bei der Besetzung hat man einen Mix aus bewährten Kräften und Nachwuchstalenten für das Kirchberger Theaterensemble geschaffen. Gespielt wird am Sonntag, 26. Februar, um 17 Uhr. Wer selbst anreist, kann Karten via www.landestheater-linz.at oder über die Homepage der Kulturgemeinschaft Kirchberg ob der Donau www.kultur-kirchberg.at buchen. Das Reisebüro Pernsteiner organisiert einen Bus nach Linz. Wer mitfahren möchte, meldet sich für Eintritt und Fahrt telefonisch unter 0680 / 230 4551.

