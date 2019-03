Kinderkrebshilfe Feldkirchen löste Verein auf

FELDKIRCHEN. Der Obmann der Kinderkrebshilfe Feldkirchen an der Donau, Hans Karolyi, hat per 31. Dezember 2018 den Verein aufgelöst.

Hans Karolyi Bild: privat

Die Gründe dafür liegen zum einen im beruflichen und zum anderen im privaten Bereich von zwei Vorstandmitgliedern. Hans Karolyi bedankt sich bei allen Sponsoren, Gönnern und Unterstützern. Ein besonderer Dank gebühre auch der Marktgemeinde Feldkirchen an der Donau für die gute Zusammenarbeit. Die Kinderkrebshilfe Feldkirchen an der Donau konnte in der kurzen Zeit von nur 19 Monaten mit den Reinerlösen diverser Benefizveranstaltungen rund 20.000 Euro für die Unterstüzung krebskranker Kinder spenden, davon alleine 11.955,22 Euro an die OÖ. Kinder-Krebs-Hilfe, sowie 1500 Euro an die St. Anna Kinderkrebsforschung. Der Rest ging an eine Familie mit einer krebskranken Tochter aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung. Hans Karolyi wird seine langjährige Erfahrung als Veranstalter in Zukunft zu Gunsten der OÖ. Kinder-Krebs-Hilfe einsetzen.

