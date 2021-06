Kindergarten "Sonnenhaus" hat Platz für 100 Kinder

Der bereits im September in Betrieb genommene Zubau zum Caritas-Kindergarten "Sonnenhaus" in Freistadt wurde nun auch offiziell eröffnet. Der Kindergarten wurde angesichts der steigenden Einwohnerzahl der Bezirkshauptstadt von zwei auf vier Gruppen inklusive eines neuen Bewegungs- und Multifunktionsraums erweitert. Der Zubau und die Aufstockung wurden in Niedrigstenergie-Bauweise umgesetzt, wobei vorwiegend ökologische Baumaterialien zum Einsatz kamen. So sind die Fassadenverkleidung und Fußböden aus Holz. Umweltfreundliches LED-Licht garantiert für eine energieeffiziente und gute Ausleuchtung der Räume. Die Gesamtkosten der Erweiterung belaufen sich auf 970.000 Euro.

"Der neue Kindergarten ist eine Wohlfühloase. Hier sind unsere Kinder bestens aufgehoben", sagte Bürgermeisterin Elisabeth Teufer (VP) bei der Eröffnung. Sie hob auch die warmen, freundlichen und liebevoll eingerichteten Räumlichkeiten sowie den großzügigen Garten hervor. Die Erweiterung sei durch eine gute Zusammenarbeit von Pfarrcaritas, Kindergartenleiterin Elke Leitner sowie Mitgliedern des Schulausschusses der Stadtgemeinde gekennzeichnet gewesen. Zum Abschluss der Eröffnungsfeier segnete Pfarrassistentin Irmgard Sternbauer das neue Haus. Die Kinder überreichten liebevoll gestaltete Gastgeschenke an die Ehrengäste und verabschiedeten diese mit einer begeistert vorgetragenen musikalischen Einlage.