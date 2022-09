Kindergarten setzt ganz auf die Natur

In ihrem neuen Umfeld werden die Kleinkinder in der Kurgemeinde noch mehr als bisher mit den Geheimnissen und Schätzen der Natur vertraut gemacht. Denn ab sofort trägt der Kindergarten das Prädikat "Naturpark Kindergarten".

In enger Abstimmung mit dem Naturpark Mühlviertel wird für die Bad Zeller Kinder damit die Möglichkeit geschaffen, so früh wie möglich eine positive emotionale Bindung zur Natur aufzubauen. Die biologische Vielfalt soll mit allen Sinnen erlebt und der Forscherdrang der Kinder gefördert werden. Zum Anfang dieser Zusammenarbeit gab es beim Eröffnungsfest vom Naturpark einen Satz Forscherrucksäcke, die bei Ausflügen in die Natur rund um Bad Zell verwendet werden können.