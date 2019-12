Kindergarten-Neubau ist das Perger Leitprojekt für 2020

Dass im Perger Gemeinderat zügig abgestimmt wird, stellte das Gemeindeparlament diese Woche bei seiner Budgetsitzung unter Beweis: In gerade einmal 20 Minuten waren die Präsentation des Haushaltsvoranschlags 2020 sowie des mittelfristigen Finanzplans für die Jahre 2020 bis 2024 erledigt. Wortmeldungen dazu: eine. Grünen-Obmann Franz Baumann betonte, seine Fraktion wolle künftig stärker in die Vorbereitung des Budgets eingebunden werden, weshalb sich die Grünen bei der Abstimmung auch der Stimme enthielten. Mit den Stimmen von ÖVP, FPÖ und SPÖ wurde der Voranschlag der Stadtgemeinde für das kommende Jahr beschlossen.

Wie sieht dieser aber im Detail aus? Die Stadt rechnet in ihrer Finanzplanung mit Einnahmen und Ausgaben von jeweils 22,746 Millionen Euro – das sind um 665.000 Euro und somit um drei Prozent mehr als im Budget für 2019. Aus dem Betriebsgewinn des stadteigenen E-Werks fließen 500.000 Euro in das Budget.

Steigende Pflichtausgaben

Deutlich stärker gestiegen als das Perger Budgetvolumen sind im Vergleich zum Nachtragsvoranschlag 2019 die Pflichtausgaben für Landesumlage (plus 6,2 Prozent), Krankenanstaltenbeitrag (plus 6,8 Prozent) und Sozialhilfeverband (plus 7,9 Prozent). Die auf Basis der Einwohnerzahl berechneten Gemeinde-Ertragsanteile aus den Steuereinnahmen des Bundes steigen hingegen um 5,3 Prozent auf 7,73 Millionen Euro. Mit dem vorgelegten Budget wird der Schuldenstand der Stadt von derzeit 10,4 Millionen auf 9,8 Millionen Euro sinken, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1133 Euro entspricht.

Für sogenannte "investive Einzelvorhaben" sind 4,47 Millionen Euro reserviert. Die größte Investition für die kommenden drei Jahre ist der Neubau eines Kindergartens zwischen der Machland-Badewelt und dem Union-Stadion. 3,7 Millionen Euro sind hierfür im mittelfristigen Finanzplan bis 2024 vorgesehen. Wie hoch die Kosten für die Stadt Perg tatsächlich sein werden, sollen Gespräche mit den Förderabteilungen des Landes zu Jahresbeginn klären. Hier muss sich Perg nach der Decke strecken, denn nach der Umstellung der Förderpolitik des Landes Oberösterreich kommt Perg als vergleichsweise finanzstarke Gemeinde nur noch auf eine Förderquote von 29 Prozent.

Vorerst keine Kunsteisfläche

Weitere Vorhaben der Stadtgemeinde für 2020 sind der Ankauf eines RLF-A 2000 Fahrzeugs für die Feuerwehr Perg, die Erneuerung des Vortragssaals in der Landesmusikschule sowie die Neugestaltung des Schrobenhausener Platzes samt Errichtung einer öffentlichen Toiletteanlage. Viereinhalb Millionen Euro schwer ist das Straßenbauprogramm der Stadt für die fünf Jahre. Auf Eis gelegt wurde zumindest für diesen Winter die Errichtung einer Kunsteisfläche, die heuer im Jänner auf dem Stadtplatz getestet wurde. Hierzu soll im Frühjahr ein Nutzungskonzept samt Kostenplan vorliegen, in dem auch mögliche Standorte noch einmal gegenübergestellt werden.

Artikel von Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel b.leitner@nachrichten.at