Kindergärten bleiben in allen drei Gemeinden

Die gemeinsame Bildungsstrategie, die in den Gemeinden Rohrbach-Berg, Oepping und Arnreit in den nächsten Wochen ausgearbeitet wird, betrifft auch die Kindergärten. "Eines vorweg: Es wird in jeder Gemeinde weiter einen Kindergarten geben", sagt Rohrbach-Bergs Bürgermeister Andreas Lindorfer.

Das Betreuungsangebot in den einzelnen Orten könnte sogar steigen. In Arnreit ist die Planung für die Sanierung schon recht weit vorangeschritten. Diese könnte allerdings neu überdacht werden, und durch eine Kooperation mit Rohrbach-Berg könnte die Förderquote des Landes auf 82 Prozent erhöht werden. Rohrbach-Berg würde mitfinanzieren und Kinder nach Arnreit schicken. Dadurch spare man sich in Rohrbach eine zusätzliche Gruppe oder gar einen dritten Kindergarten.

Der Kindergarten in Oepping wird derzeit zweigruppig geführt. Es können aber keine unter Dreijährigen aufgenommen werden. Die Gemeinde könnte in den ehemaligen Räumlichkeiten der Volksschule Götzendorf einen Gruppenraum einrichten. Auch dort könnten Kinder aus Rohrbach betreut werden. Eine Kooperation wäre daher sinnvoll.

Die Kindergärten in Rohrbach und Berg platzen aus allen Nähten. Eine weitere Gruppe muss geschaffen werden. Bei einer Kooperation mit Oepping und Arnreit könnte das Problem gelöst werden. Kinder aus Rohrbach, die in der Nähe von Arnreit oder Opping wohnen könnten dort den Kindergarten besuchen. Damit sichert man auch langfristig die Standorte ab. "Wir werden uns das ganz genau ansehen und darüber im Sinne der Kinder entscheiden", sagen alle drei Bürgermeister. Die Entscheidung, ob man gemeinsame Wege geht, soll ebenfalls bis zur Jahresmitte getroffen werden. Die Gemeinderäte sind informiert.