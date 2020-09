Kinderfreunde sammeln Schultaschen für bedürftige Familien

Auf gebrauchte Schultaschen haben es derzeit die Kinderfreunde Mühlviertel abgesehen. Bei einer Sammelaktion wurden bereits 50 Stück von Familien für diese Sammelaktion übernommen. Diese wurden gestern an die Vorsitzende der Volkshilfe Perg, NR-Abg. Sabine Schatz, für die weitere Verteilung an bedürftige Familien übergeben.

"Wir alle freuen uns sehr, dass uns wirklich so viele Familien ihre gebrauchten und gut erhaltenen Schultaschen gespendet haben. Wir sind überwältigt, wie gut unsere Aktion angenommen wird und wir bedanken uns für alle Schultaschen recht herzlich", sagt Martin Kraschowetz, Vorsitzender der Kinderfreunde Mühlviertel.

Guter Schulstart für alle Kinder

Auch die Verteilung an bedürftige Familien hat bereits begonnen. "Die Freude der Kinder zu erleben, ist unbeschreiblich schön", berichtet Sabine Schatz von der Volkshilfe. Mit der Schultaschen-Sammelaktion möchte man einen Beitrag leisten, damit möglichst alle Kinder in der Region einen guten Schulstart erleben, unabhängig von der Geldbörse der Eltern.

Familien die noch in letzter Minute eine Schultasche benötigen, sollten sich bitte rasch bei der Volkshilfe Perg melden. (Tel. 07262 / 61 2 85, E-Mail: perg@ volkshilfe-ooe.at). Zudem gibt es noch die Möglichkeit, gut erhaltene Schultaschen zu spenden. Abgabemöglichkeiten gibt es noch bis Ende der ersten Schulwoche in den Eltern-Kind-Zentren Langenstein, Saxen, Schwertberg und Sankt Georgen/Gusen sowie im Volkshilfe-Shop in Schwertberg.