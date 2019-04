Kinderbetreuung im Altersheim: Pilotprojekt startet in Mauthausen

MAUTHAUSEN. Die Kinderbetreuung durch eine Tagesmutter soll Altenpflegerinnen die Rückkehr aus der Karenz erleichtern.

Wenn Judith Ladner frühmorgens zur Arbeit nach Mauthausen fährt, nimmt sie auch ihre zweijährige Tochter Nora mit. Denn im hiesigen Seniorenpflegeheim hat die diplomierte Altenpflegerin nach ihrer Babypause nicht einen neuen Arbeitsplatz gefunden, sondern einen Betreuungsplatz für ihren kleinen Schatz gleich mit dazu. „Job und Kinderbetreuung unter einem Dach zu haben, war der Hauptgrund dafür, dass ich mit für diese Arbeitsstelle entschieden habe“, sagt die Linzerin.

Das „Seniorium Mauthausen“ ist nämlich das erste Seniorenheim Oberösterreichs, das dem aktuellen Mangel an Pflegefachkräften mit einer eigenen Kinderbetreuung für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entgegen tritt. Der Sozialhilfeverband (SHV) Perg, der das Heim in Mauthausen betreibt, will sich mit diesem Schritt als besonders familienfreundlicher Arbeitgeber einen Namen machen. „Unser Personal ist zu 90 Prozent weiblich. Unsere Mitarbeiterinnen bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu unterstützen, ist uns ein Anliegen. Wir wollen nicht nur unsere eigenen Mitarbeiterinnen dazu bewegen, bei uns zu bleiben, sondern damit natürlich auch nach außen ein Zeichen setzen“, sagt Landtagspräsident Viktor Sigl, Vorsitzender des Personalbeirates im SHV Perg.

Auch die Pergerin Daniela Hornbachner, sie arbeitete bereits vor der Geburt ihrer Zwillinge im Seniorium Mauthausen, nutzt das neu geschaffene Betruungsangebot inklusive gemeinsamem Mittagessen: „Ich arbeite derzeit 15 Stunden pro Woche, wenn ich einen Nachtdienst mache und zwei Mal einen kurzen Dienst am Vormittag, ist mein Bedarf an Kinderbetreuung optimal abgedeckt. Ich kann den Kindergartenplatz für meine Töchter damit einer anderen Familie überlassen.“

Derzeit werden fünf Kinder im umfunktionierten Personal-Speiseraum des Hauses an zwei Tagen pro Woche jeweils einen Vormittag lang fachlich betreut. „Wir haben mit dem Verein Tagesmütter einen Partner an Bord, mit dem wir unser Vorhaben optimal verwirklichen konnten“, sagt SHV-Obmann Werner Kreisl. Der SHV stellt nicht nur den notwendigen Raum im Haus bereit sondern beteiligt sich auch an den Betreuungskosten. „Die Dienstpläne werden gemeinsam mit den betroffenen Mitarbeiterinnen erstellt, sodass sich alles bestmöglich ausgeht“, ergänzt Heimleiter Christian Steinlechner.

Ganz bewusst geschieht die Kinderbetreuung im Seniorenheim nicht nur im (gar nicht so) stillen Kämmerchen sondern im gesamten Haus. „Die Kleinen sind im gesamten Wohnbereich unterwegs. Denn auch unsere Bewohnerinnen und Bewohner freuen sich auf die Begegnung mit den Kindern. Da haben alle etwas davon“, sagt Steinlechner. Der Erfolg scheint dem Pilotprojekt Recht zu geben: Für Herbst haben sich bereits weitere Mitarbeiterinnen für einen Platz in der Kinderbetreuung angemeldet. Und im SHV-Vorstand wird bereits überlegt, das Angebot auf weitere der insgesamt sechs Heimstandorte im Bezirk Perg auszuweiten.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema