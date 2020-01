Kinderbetreuung im Altenheim angelaufen

An zwei Tagen pro Woche können die Mitarbeiterinnen ihre Kleinen von bestens ausgebildeten Tagesmüttern in eigenen Räumlichkeiten im Altenheim betreuen lassen und genießen dabei viele Vorteile. "Die Kinder bringen neues Leben in unser Heim, das genießen unsere Bewohnerinnen und Bewohner", ist Heimleiter Christian Wagner von der neuen Einrichtung begeistert. Der Sozialhilfeverband Rohrbach hat in Kooperation mit dem Verein Tagesmütter OÖ und dem Land OÖ nach intensiver Vorbereitung dieses Angebot für seine Mitarbeiterinnen geschaffen. "Der Beruf muss mit der Familie gut vereinbar sein", ist Obfrau Wilbirg Mitterlehner von der Wichtigkeit einer Kinderbetreuungseinrichtung überzeugt. Die Mütter und Väter können so viel Zeit sparen, da morgens und nach der Arbeit weniger Fahrtwege anfallen. Die Kinder werden von der hauseigenen "Gesunden Küche" verköstigt. So können die Kolleginnen mit ruhigem Gewissen ihrer Tätigkeit in der Pflege, Reinigung oder Küche nachgehen.

