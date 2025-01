"Kinder, saget daheim: Heute war der Herr Schulinspektor da"

In den vergangenen Wochen überschlagen sich Medienberichte über diverse Schulprobleme wie "Ein Drittel der Erwachsenen kann nicht sinnerfassend lesen". Arbeitsmarktservice, viele Betriebe bis hinauf zu Universitäten beklagen, Jugendliche könnten nicht mehr ordentlich rechnen und schreiben – und auch nicht mehr grüßen. Woran das liegen mag, sei dahingestellt. Jedenfalls wurde in den vergangenen Jahren die Vermittlung von Kulturtechniken vor allem in den dafür grundlegenden Volksschulen erschwert – aus verschiedensten Gründen. Es scheint, die Behebung der schon länger mitgeschleppten Defizite ist ein Kampf gegen Windmühlen.

In einer noch heilen Schulwelt konnte dagegen Regierungsrat Richard Grabmair (1912–2012) agieren, der von 1952 bis 1977 als Bezirksschulinspektor im Bezirk Freistadt punkto Kontrolle erlernter Kulturtechniken einen heute wahrscheinlich belächelten Weg beschritt und "in seiner kernig-direkten Art und daneben in seinem verständnisvoll-gütigen Führungsstil für viele zu einer unvergesslichen Persönlichkeit wurde", wie Willibald Brückler in seinem Buch "Erinnerungen eines Schulinspektors – Richard Grabmair erzählt" (2012) zu schreiben weiß.

Der in Leonding geborene Schulinspektor hat den drei alten Kulturtechniken (seit der Lehrplanreform 2000 wurde mit "Suche und Aufbereitung von Informationen" eine vierte verankert) lebenslange Bedeutung zugemessen. Er nahm das vom lateinischen Verb "inspicere" (anschauen, begutachten, kennenlernen) abstammende "Inspektor" sehr ernst.

Er überprüfte genau das, worüber heute geklagt wird. Dementsprechend verliefen seine Inspektionen: kurzes Klopfen an der Klassentür, Eintritt und Überblicken der momentanen Situation in der Klasse (mit bis zu 50 Schülern), Warten auf das laute "Grüüüß Gott!". Nun überprüfte der Inspektor das Kopfrechnen, wobei die Befolgung seines Rates an Junglehrer, jede Rechenstunde mit fünfminütigem Kopfrechnen zu beginnen, von Vorteil war. Er überzeugte sich vom flüssigen Lesen und schloss aus den abgegriffenen Einbänden der Lesebücher, dass diese häufig in die Hände genommen würden. In den Schreibheften legte er besonderen Wert auf Buchstabenverbindungen, und die Deutschhefte bewiesen in seinen Augen, wie intensiv vor allem in der ersten Klasse die fünf bis sieben "Merkwörter" pro Woche geübt wurden.

Ein Blick in Hefte und Taschen

Abschließend wagte der ehemalige Gebirgsjäger-Hauptmann auch einen Blick in die Schultaschen, wobei er dafür ein untrügliches Gespür für den schlampigsten Schüler – meist einen aus der letzten Bankreihe – hatte. Wie auch immer die Inspektion ausfiel, verabschiedete er sich stets mit den Worten: "Kinder, saget (sic!) daheim: Heute war der Herr Schulinspektor da und hat euren Lehrer/eure Lehrerin sehr gelobt." Ein Bloßstellen gab es nicht. Bei der kritischen Nachbesprechung fehlte nie der Auftrag zu möglichst abwechslungsreichem Üben und Wiederholen! Waren das noch Zeiten?!

Grabmairs persönlich geprägter, aber zielgerichteter Inspektionsstil wäre heutzutage nicht mehr zeitgemäß, aber auch nicht mehr möglich. Denn der kontrollierende "Schulinspektor" (BSI) wich dem nicht mehr direkt kontrollierenden "Schulqualitätsmanager" (SQM). Das heißt, externes Controlling wich internem – durch die Schulleitung. Ob die Gegenwart auch die Vergangenheit braucht, wie man oft hört, darüber könnte man in Zeiten wie diesen nachdenken.

Autor Karlheinz Sandner Karlheinz Sandner