Kinder-Reha in Frage zu stellen, ist "einfach absurd"

Österreich braucht ein bedarfsgerechtes Angebot an Kinder- und Jugendreha-Einrichtungen. Diese Erkenntnis war die Grundlage für die Etablierung des kokon in Rohrbach-Berg. Dass sich, wie berichtet, Gruppentherapien nicht als praktikabel erweisen und auch Corona Startschwierigkeiten mit sich brachte, konnte allerdings niemand ahnen. Finanzielle Turbulenzen waren die Folge. Der Standort Rohrbach-Berg trägt aber weiterhin wesentlich zur Verbesserung des Angebotes bei. Dass auch auf aktuelle pandemiebedingte neue Anforderungen rasch reagiert wird, haben die Reha-Experten mit der Etablierung einer zielgerichteten Long-Covid-Reha für junge Menschen bereits unter Beweis gestellt.

Extra auf Kinder abgestimmt

Ein spezielles Diagnostik-Angebot und individuell auf das Krankheitsbild abgestimmte Therapie- und Behandlungskonzepte sind hierbei zentrale Erfolgskomponenten. Ideen hinsichtlich eines speziellen Reha-Programms für Kinder und Jugendliche mit psychisch bedingten Essstörungen stehe man offen gegenüber. "Den grundsätzlichen Bedarf an der Kinder- und Jugendreha-Einrichtung in Rohrbach-Berg in seiner jetzigen Form in Frage zu stellen, war gelinde gesagt einfach absurd", ist Geschäftsführer Stefan Günther überzeugt und lässt keinen Zweifel daran, dass er die Diskussion um die Nutzung und mögliche Umwidmung des Standortes aufgrund der vorliegenden Fakten und Daten für verfehlt hält.

Günther weist in diesem Zusammenhang auf die detaillierte Bedarfsplanung durch unabhängige Expertinnen und Experten hin, die natürlich die Grundlage für die Planung und Errichtung war und im Vergleich zu Deutschland sehr zurückhaltend konzipiert wurde. "Demnach brauchen wir in Österreich 343 Reha-Betten für Kinder und Jugendliche, 109 davon in der Versorgungsregion Nord", zitiert Günther aus dem Experten-Bericht. Der Standort Rohrbach-Berg spielt dabei mit 77 Betten eine elementare Rolle. Dass die Auslastung der im Herbst 2019 eröffneten Einrichtung nicht den Prognosen entspricht, ist angesichts der coronabedingten Rahmenbedingungen wenig überraschend. "Unser Haus war allein 2020 drei Monate geschlossen, und natürlich trägt jeder einzelne Lockdown wieder zu Verunsicherungen bei, die sich in der Belagssituation widerspiegeln."

Bis zur Einführung neuer Angebote und zum Abschluss der Verhandlungen über mehr Einzeltherapien springt auch die Oberösterreichische Gesundheitsholding finanziell ein. Der Aufsichtsrat hat dem Zuschuss für die derzeit unterfinanzierte Kinder- und Jugendreha "kokon" in Rohrbach-Berg zugestimmt, um deren Fortbestand zu sichern.

Als Minderheiteneigentümer mit einem Anteil von 35 Prozent an der Kinder- und Jugendreha "kokon" in Rohrbach-Berg wird die Oberösterreichische Gesundheitsholding ihren anteilsmäßigen finanziellen Beitrag leisten, um den Betrieb der Einrichtung aufrechterhalten zu können. Gleichzeitig hat die Oberösterreichische Gesundheitsholding dem Aufsichtsrat ein Entwicklungskonzept für das Angebot einer Früh-Reha für Kinder und Jugendliche mit Essstörungen im "kokon" in Rohrbach-Berg vorgelegt.

Steigenden Bedarf abdecken

Dieses soll eine Antwort auf den pandemiebedingten steigenden Bedarf bei Kindern und Jugendlichen sein und gleichzeitig eine adäquate Auslastung des Rehazentrums sichern. Damit können der Fortbestand und die Weiterentwicklung dieser für die Versorgung von Kindern so wichtigen Einrichtung ermöglicht werden.