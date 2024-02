Kinder lernen auf spielerische Weise den Umgang mit der Technik

Kinder sind noch voller Neugier. Sie wollen wissen, wie die Welt funktioniert. Genau dieses Interesse wollen die Wirtschaftskammer und das Land Oberösterreich mit dem Projekt "Kinder erleben Technik", kurz KET, nutzen und schon früh eine Beziehung zwischen Kindern und Technik schaffen. Dieser Tage machte die Initiative in Kindergärten des Bezirkes Urfahr-Umgebung Station. Bei KET können Kinder von drei bis sechs Jahren an unterschiedlichsten interaktiven Experimentierstationen (Energie, Konstruktion, Drechseln, Binäre Datenübertragung, …) ihrem Spieltrieb freien Lauf lassen und so spielerische Technik-Erfahrungen machen. "Frühzeitiges spielerisches Kennenlernen von Technik legt den Grundstein für einen natürlichen Umgang zu technischen Themen in späteren Lebensjahren", erklärt Sabine Lindorfer, Obfrau der WK Urfahr-Umgebung. "Dieser unvoreingenommene Zugang ist von entscheidender Bedeutung, um die noch vorhandene Skepsis gegenüber technischen Berufen abzubauen. Trotz der vielfältigen Karrieremöglichkeiten in technisch-naturwissenschaftlichen Bereichen leiden diese Berufe nach wie vor unter einer gewissen Zurückhaltung und geringer Nachfrage unter Jugendlichen. Es ist an der Zeit, diese Wahrnehmung zu ändern und das enorme Potenzial dieser Berufe hervorzuheben." "Wenn wir schon im Kindergarten die Interessen und Talente der Kinder für Technik spielerisch wecken, unterstützt das nicht nur die Kinder und Eltern bei der zukünftigen Schulwahl, sondern auch in weiterer Zukunft die Betriebe mit den Fachkräften", ergänzt WK-UU-Leiter Franz Tauber. Daher ermöglicht die Aktion KET Kindern bereits im Kindergarten die spielerische Beschäftigung mit naturwissenschaftlichen Phänomenen und technischen Fragestellungen.

