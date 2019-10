Kinder eroberten tierischen Preis

Mittendrin: der Tierrettungsclub Zwettl an der Rodl. Gegründet von fünf tierliebenden Kindern, hat dieser Club durch diverse Sammelaktionen bereits Spenden in Höhe von 800 Euro gesammelt und an Tierheime und den WWF übergeben. Mirjam, Hannah, Emilia, Ilse und Rosalie wurden bei der von Maggie Entenfellner moderierten Gala für ihren Einsatz mit einem Ehrenpreis in der Kategorie "Junge Tierfreunde" ausgezeichnet und erhielten Gutscheine in der Höhe von 1000 Euro. Die Kinder begeisterten bei der Gala mit einem selbstgedrehten Video zum Spendenaufruf für den WWF. "Professioneller kann man das nicht wiedergeben, was diese Kinder erreichen wollen", lobte Fressnapf-Geschäftsführer Hermann Aigner die Preisträgerinnen.

