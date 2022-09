LEMBACH. Was eine Gemeinde alleine nicht schafft, schaffen vier gemeinsam. Ein Vorzeigesbeispiel ist die gemeindeübergreifende, eben erst eröffnete Krabbelstube in der Gemeinde Lembach, die gemeinsam mit den umliegenden Gemeinden Putzleinsdorf, Niederkappel und Hörbich umgesetzt worden ist.

Bildungsreferentin Christine Haberlander sieht in diesem Projekt ein „lobens- und wünschenswertes Beispiel, um die Betreuungssituation für die Unter-Dreijährigen in Oberösterreich zu verbessern“. Sie sagt: „Unser großes gemeinsames Ziel in Oberösterreich ist die bestmögliche Bildung und Betreuung für die uns anvertrauten Kinder und die größtmögliche Unterstützung für ihre Eltern. Deshalb freut es mich umso mehr, dass wir in Lembach ein tolles Vorzeigeprojekt eröffnen können“. Dieses Kooperationsprojekt mit einem Bauvolumen ohne Grundstück von rund 740.000 Euro ist ein Vorzeigeprojekt für den Bezirk und die Region. Seit September sind die beiden Krabbelstubengruppen bis auf den letzten Platz gefüllt, freuen sich die Gemeindeverantwortlichen. Der Bau wurde in nachhaltiger Holzbauweise mit Firmen aus der Region umgesetzt. Besonders hervorzuheben ist auch der kindgerechte Garten, der als tolle Erlebnis- und Spielewelt für die ein- bis dreijährigen Kinder dienen soll. Die großen Gewerke wurden fast ausschließlich an Firmen aus Lembach und Umgebung vergeben.

Kinderbildungscampus

Vor allem in Lembach ist die Freude groß: „Mit der Krabbelstube konnte in der Gemeinde ein toller Kinderbildungscampus geschaffen werden, denn es befinden sich nun alle Kinderbildungseinrichtungen Krabbelstube, Kindergarten, Volksschule, Mittelschule und Hort im Umkreis von rund 100 Metern“, sagt die Standortbürgermeisterin der Gemeinde Lembach, Nicole Leitenmüller.

Alleine zu wenig Kinder

„Wenn man in der eigenen Gemeinde auch in absehbarer Zukunft nicht genügend Kleinkinder für den Betrieb einer Krabbelgruppe hat, aber zunehmend in Einzelfällen für gewisse Jungfamilien ein diesbezüglicher Bedarf gegeben ist, dann macht es durchaus Sinn eine gemeindeübergreifende Einrichtung zu schaffen. Ich bin froh, dass wir vier Gemeinden für die Betreuung unserer Jüngsten gemeinsam dieses Kooperationsprojekt einer Krabbelstube realisieren konnten“, sagt Josef Wögerbauer, Bürgermeister der Gemeinde Niederkappel.

„Es freut mich, dass dieses gemeindeübergreifende Projekt zustande gekommen ist. Damit können wir gemeinsam das Angebot für die jungen Familien erweitern, was einen Gewinn an Lebensqualität in allen Gemeinden mit sich bringt“, sagt Bernhard Fenk, Bürgermeister der Gemeinde Putzleinsdorf.

Finanzierung erleichtert

„Als eine der kleinsten Gemeinden des Bezirkes wäre es nicht möglich und sinnvoll, so ein Projekt allein zu planen, da auch Kinder aus unserer Gemeinde Einrichtungen in Sarleinsbach besuchen. Aus diesem Grund bin ich sehr froh, dass durch Zusammenarbeit der vier Gemeinden dieses schöne Gebäude errichtet werden konnte. Für unsere Gemeinde ist das mit Sicherheit auch finanziell die beste Lösung“, sagt Johann Ecker, Bürgermeister der Gemeinde Hörbich.