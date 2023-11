Kerstin Springer und Martin Enzenberger liefen beim Pesenbachtallauf zum Sieg

Ein Lauffest erlebten Teilnehmer und Zusseher am Samstag bei der 36. Auflage des Pesenbachtallaufs. Zur makellosen Bilanz trugen auch die starken Siegerzeiten bei: Mit einer bemerkenswerten Zeit von 45:44 Minuten lief Kerstin Springer von der Union Rohrbach-Berg als Siegerin der Frauenwertung ins Ziel. Auf den Plätzen dahinter landeten Iris Hermann (TriRun Linz; 51:13) und Laetita Pibis (Linz; 51:43). Schnellster der 140 beim Hauptlauf gestarteten Herren auf der elf Kilometer langen Geländestrecke war Martin Enzenberger (TGW Zehnkampf Union) in 39:04 Minuten. Zweiter wurde Florian Böhm (Union Rohrbach Berg; 41:26). Den dritten Rang erzielte Florian Gruber (Union Rohrbach Berg; 42:27).

Bereits am Vormittag standen 259 Kinder im Alter von 3 bis 16 Jahren, beim Wirt in Pesenbach Kinderlauf am Start. Sie hatten zwischen 50 und 1350 Meter zu bewältigen. Bei der Siegerehrung freute sich jedes Kind über ein gut befülltes Finisher-Sackerl.

51 Feldkirchnerinnen und Feldkirchner gaben bei der Gemeindemeisterschaft ihr Bestes. Auf dem Siegerpodest standen Simone Wögerbauer – sie gewann bei den Frauen vor Claudia Stirmayr und Marlies Riepl sowie Daniel Hartl, den die Herrenwertung vor Christoph Gruber und Elias Zauner für sich entscheiden konnte. Die Urkunde für die schnellste Feuerwehr ging an die FF Feldkirchen/Donau 1.

Alle Ergebnisse können unter www.pesenbachtallauf.at aufgerufen werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper