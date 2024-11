Kerstin Springer und Florian Böhm liefen im Pesenbachtal zum Sieg

Bild: Sportunion Feldkirchen an der Donau

Ausgezeichnete sportliche Leistungen, perfekte Laufbedingungen und eine mitreißende Stimmung auf und abseits der Strecke prägten am vergangenen Samstag die bereits 37. Auflage des Pesenbachtallaufs, veranstaltet von der Union Feldkirchen/Sektion Laufen.

Im Hauptlauf über elf Kilometer durch das wildromantische Pesenbachtal erreichte Florian Böhm (Union Rohrbach-Berg) nach 40:01 Minuten als Tagessieger über die Ziellinie. Auf die weiteren Stockerlplätze schafften es Georg Enzenberger (Eliterunners_es) mit 40:26 und Markus Schreiner (LAC BMD Amateure Steyr) 41:19 Minuten.

Die schnellste Dame, mit einer Zeit von 44:22 Minuten war heuer die 24-jährige Kerstin Springer (Union Rohrbach-Berg). Sie gewann den Pesenbachtallauf vor Daniela Lindorfer (Union Niederwaldkirchen, 49:03) und Marlene Stummer (Limador Runion Altenberg 49:21).

Die Feldkirchner Gemeindemeisterin 2024 heißt Anna Peherstorfer (Union Feldkirchen). Sie siegte vor Claudia Stirmayr und Susanne Allerstorfer. Dass körperliche Fitness auch im Motorsport wichtig ist, bewies Motorrad-Talent Leo Rammerstorfer (RORA Installationen): Er wurde in einer Zeit von 41:56 Minuten überlegener Gemeindemeister vor Daniel Hartl Daniel Hartl und Manuel Krammer. Die Feuerwehrwertung gewann die FF Altenberg vor der FF Feldkirchen und der FF Kirchberg ob der Donau.

Viele strahlende Gesichter und großen Andrang sah man am Vormittag des 2. November beim Wirt in Pesenbach Kinderlauf in Lacken. Zwischen 50 m und 1350 m hatte der Nachwuchs im Laufsport zu bewältigen. Bei der anschließenden Siegerehrung wurde jedes Kind mit einem Finishersackerl belohnt. Alle Ergebnisse und Fotos zur Veranstaltung unter www.pesenbachtallauf.at

