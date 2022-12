"Keltenman" ruft erstmals Triathleten in das Machland

Zwar nicht mehr ganz so winterlich wie noch vor einer Woche beim Fototermin mit Veranstaltern und Sponsoren, aber dennoch in idyllischer Ruhe präsentiert sich dieser Tage der Badesee in Mitterkirchen. Das wird am 27. Mai 2023 ganz anders: Da werden zig Triathleten beim Start des erstmals ausgetragenen "Keltenman"-Sprint-Triathlons die Wasseroberfläche ordentlich aufwühlen. Danach geht es auf den Straßen zwischen Langacker und Ruprechtshofen bei der Rad- und Laufetappe zur Sache.