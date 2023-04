"Keltenman" bietet sanften Einstieg in Triathlonsport

Mehr als 200 Namen finden sich bereits auf der Anmeldungsliste für den ersten Keltenman-Triathlon. Etwa 500 Sportler werden laut Veranstalter in einem Monat auf dem Areal des Mitterkirchner Badesees am Start stehen. Darunter erfahrene Triathleten ebenso wie Hobbysportler, die erstmals einen Triathlon in Angriff nehmen.

Überhaupt sind die Einsteiger eine der Hauptzielgruppe für diesen Bewerb, sagt Wettkampfleiter Christian Bruckner: "Wir haben ganz bewusst das Format eines Sprint-Triathlons gewählt, um möglichst vielen Sportlern einen sanften Einstieg in den Triathlonsport zu ermöglichen." In Zahlen ausgedrückt heißt das: Der Keltenman besteht aus 750 Metern Schwimmen, 19 Kilometern Radfahren und fünf Kilometern Laufen. Bei den Kinderbewerben stehen mehrere Distanzen eines Aquathlons (Schwimmen und Laufen) auf dem Programm. Das geht hinunter bis zu den Schülern E (Jahrgänge 2016 und 2017) mit 40 Metern Schwimmen und 350 Metern Laufen. "Durch die kürzeren Distanzen wird der Bewerb für die Zuseher um einiges attraktiver, weil man immer einen guten Überblick über den Rennverlauf hat und es mehr Spannung gibt", sagt Bruckner.

Zu dieser Attraktivität für die Zuseher und Angehörigen der Triathleten trägt auch die Wahl des Wettkampfortes bei: Geschwommen wird im Badesee, die Radrunde führt entlang einer abgesperrten Straße über Wörth und Ruprechtshofen, und gelaufen wird am Ende ebenfalls wieder rund um den Badesee. Bruckner: "Wir haben uns bei der Planung das Beste aus vergleichbaren Events zusammengesucht und dann geschaut, wie wir so etwas im Machland umsetzen können. Dabei hat sich der Badesee Mitterkirchen als Ort mit der besten Infrastruktur herauskristallisiert."

Neben den Einzelbewerben soll auch ein Staffelbewerb die Begeisterung für den Keltenman und den Triathlonsport in der Region wecken. Einige Teams haben schon ihre Nennung abgegeben. Wer ebenfalls mit dem Gedanken spielt, Triathlet oder Triathletin zu werden, findet alle Informationen auf keltenman.at

Triathlon Schnuppern

Um Triathlon-Neulingen die Scheu vor dem ersten Wettkampf zu nehmen, laden die Keltenman-Veranstalter am Donnerstag, 18. Mai (Christi Himmelfahrt), von 14 bis 18 Uhr zu einem Schnuppertag ein. Dabei wird die Wettbewerbs-Radstrecke gemeinsam abgefahren, die Regeln in der Wechselzone werden erklärt, und es gibt ein Testschwimmen mit Neoprenanzügen.

