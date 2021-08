Keine Verletzen nach Kollision mit Geisterfahrer

Die junge Frau aus dem Bezirk Freistadt war am Sonntag gegen 23 Uhr mit ihrem Pkw auf der Mühlkreisautobahn (A7) von Linz kommend in Richtung Unterweitersdorf unterwegs. Auf Höhe Engerwitzdorf kam ihr ein Motorradlenker als Geisterfahrer entgegen. Die 17-Jährige konnte mit ihrem Auto zwar rechtzeitig ausweichen, eine Kollision konnte die Frau allerdings nicht verhindern.

Der Motorradfahrer zeigte sich von dem leichten Zusammenstoß unbeeindruckt und setzte seine Fahrt in Richtung Linz fort. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg. Wie die Polizei am Montag in einer Aussendung mitteilte, dürfte der Geisterfahrer dürfte die Autobahn in Treffling verlassen haben. Die Pkw-Lenkerin und ihre Mitfahrerin blieben unverletzt.