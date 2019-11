Keine Umwidmung für Waldfriedhof: Projekt in Reichenau zu Grabe getragen

Wie berichtet, stemmten sich zuletzt Anrainer gegen einen geplanten Waldfriedhof in Reichenau im Mühlkreis. Obwohl es einen einstimmigen Grundsatzbeschluss für die Umwidmung des Waldstückes gab, kam diese in der gestrigen Gemeinderatssitzung nicht zustande. Damit ist das Projekt im wahrsten Sinne gestorben. Nur fünf Gemeinderäte stimmten in einer geheimen Abstimmung letztlich für die Umwidmung des Grundstückes in Friedhofsgelände. Damit beugte sich der Gemeinderat der teils massiven Kritik von Anrainern, die nicht neben einem Friedhof wohnen wollten. Argumentiert wurde unter anderem mit einer psychischen Belastung. Die Gegner betonten, dass man nicht grundsätzlich gegen einen Waldfriedhof sei, dieser aber direkt neben einem Wohngebiet fehl am Platz sei.

Karin Seewald von der Salzburger Bestattungsfirma Paxnatura bestätigte auf OÖN-Anfrage, dass damit das Projekt in Reichenau vom Tisch ist: „In der Gemeinde Reichenau werden wir uns nicht mehr engagieren. Aber wir sind immer auf der Suche nach Flächen - auch in Oberösterreich“, sagt sie. Bedauerlich findet die Paxnatura-Geschäftsführerin, dass man zwei Jahre in die Verfahren gesteckt hat und diese Arbeit nun umsonst ist: „Wir haben auf der Basis des einstimmigen Grundsatzbeschlusses viel Arbeit in dieses Projekt gesteckt. Es ist bedauerlich, dass es nun auf den letzten Metern gescheitert ist“.

Anrainer froh

„Halleluja es gibt noch Wunder! Mein Lächeln kehrt zurück!“, schreibt Sara Gusner, die die Bürgerinitiative gegen den Waldfriedhof angeführt hat. Als direkte Anrainerin falle ihr ein Stein vom Herzen, dass sie nun doch nicht neben einem Friedhof wohnen muss.

Artikel von Thomas Fellhofer Lokalredakteur Mühlviertel t.fellhofer@nachrichten.at