Keine Mühlviertler Banken-Hochzeit unter dem Giebelkreuz

Es war alles bestens orchestriert: Generalversammlung am Donnerstagabend, Aufbereitung der Beschlüsse am Freitag und Pressekonferenz am kommenden Montag. Dabei sollte von der Geschäftsführung der beiden Bankinstitute die Verschmelzung der Raiffeisenbanken Grein und Perg verkündet werden. Doch daraus wird nun nichts.