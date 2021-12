Keine Einigkeit beim Gallneukirchner Budget

Einigkeit herrschte im Gallneukirchner Gemeinderat keine, als es um das Budget ging. Beschlossen wurde es von SPÖ, Grünen und FPÖ trotzdem, Kritik kommt von der ÖVP.

Das Budget sei nicht grundsätzlich abzulehnen, so VP-Vizebürgermeister Helmut Hattmannsdorfer, aber manche Teile könne man einfach nicht mittragen. Sauer stößt der ÖVP auf, dass im Budget 2022 kein Geld für Maßnahmen in puncto Ärztemangel vorgesehen sei. Dieser fehlende Posten hätte, so die Vorstellung von Hattmannsdorfer, dafür genutzt werden sollen, um ein attraktives Umfeld für Ärzte zu schaffen zu schaffen (z.B. mit Zuschüssen zur Praxisausstattung). Solche Maßnahmen seien gerade mit Blick auf eine weitere anstehende Pensionierung dringend notwendig, heißt es weiter.

Und auch dass 80.000 Euro für die Adaptierung des alten Hallenbades vorgesehen sind, löst Unmut aus: "Das Geld ist in den Wind geschossen, damit werden wir nichts ausrichten." Hintergrund der Causa: Der angedachte komplette Umbau des alten Hallenbades auf ein multifunktionales Veranstaltungszentrum ist (vorerst) vom Tisch, stattdessen soll es nun, so schwebt es SP-Bürgermeister Sepp Wall-Strasser vor, mit geringerem finanziellen Aufwand als Kultur-Spielstätte adaptiert werden.

Was Wall-Strasser damit begründet, dass die Finanzierung eines Komplettumbaus nur mit Landeszuschüssen zu stemmen wäre und die Bevölkerung wohl kaum Verständnis dafür hätte, wenn dieser Bau vor der Realisierung eines neuen Hallenbades angegangen würde. In dem neuen Nutzungsansatz sieht Wall-Strasser im Gegensatz zu Hattmannsdorfer viel Potenzial, mit den veranschlagten 80.000 Euro soll unter anderem ein Kulturverein gegründet werden. Finanzielle Anreize für Ärzte sind für Wall-Strasser kein Thema, Ziel könne nicht ein Überbietungswettbewerb der Gemeinden sein.

Mit "seinem" ersten Budget ist der Stadtchef zufrieden, auch wenn weiterhin die Ausgaben (15.911.800 Euro) höher als die Einnahmen (15.038.200 Euro) sind, ausgeglichen wird die Differenz durch Rücklagen.