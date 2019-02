Kein Wirt, kein Geschäft – Bürger der Fusionsgemeinde werden selbst aktiv

SANKT STEFAN-AFIESL. Steffinger und Afiesler wünschen sich einen "Treffpunkt mit Einkaufsmöglichkeit"

In St. Stefan ist den Bürgern ihre Nahversorgung nicht egal. (Hanner) Bild: Hanner

Mit der Gemeindefusion haben die St. Steffinger und Afiesler Weitblick bewiesen. Zu einer der größten Herausforderungen in der neuen Gemeinde gehört allerdings die Nahversorgung. Hier will man nun mit einem Modellprojekt Abhilfe schaffen. Handlungsbedarf gibt es, weil nicht nur das Kaufgeschäft vor Monaten geschlossen wurde, sondern auch das Wirtshaus in seiner heutigen Form vor dem Aus steht. Wirt Willi Mayr zieht sich im August vom Geschäft zurück. Sohn Stefan würde das Wirtshaus nur in eingeschränkter Form übernehmen, denn er ist mit der Verantwortung für drei weitere Betriebe ausgelastet. Der Bruder des Wirts, Bürgermeister Alfred Mayr, organisierte professionelle Unterstützung, um die Nahversorgung wieder auf tragfähige Beine zu stellen.

Während einer Intensivwoche haben sich die Bürger mit dem anstehenden Problem intensiv auseinandergesetzt. In Arbeitsgruppen wurden Ideen gesammelt und Möglichkeiten für ein neues Projekt ausgelotet. Am Sonntag präsentierte Projektbegleiter Johannes Brandl von der Schlierbacher SPES-Akademie den Bürgern die Ergebnisse.

Multifunktionstreffpunkt

Bestätigt hat sich die Idee eines multifunktionellen Dorfzentrums auch in der Intensivwoche. Geht es nach den Wünschen der Gemeindebürger, soll ein Treffpunkt im Ortszentrum entstehen, der neben einem gastronomischen Angebot auch eine Einkaufsmöglichkeit beinhaltet. Vor allem Produkte des täglichen Bedarfs und Regionales wünscht man sich in den Regalen des neuen Shops. Außerdem wünschen sich die Steffinger und Afiesler einen Raum für Veranstaltungen. Kulturelles sollte dort ebenso Platz finden, wie zum Beispiel größere Familienfeiern.

Rege Teilnahme

"Wir sind begeistert, wie viele Leute den Einladungen zu den einzelnen Treffen gefolgt sind. Das zeigt uns, dass es den Steffingern und Afieslern nicht egal ist, was in Sachen Nahversorgung in der Gemeinde passiert", freute sich der Projektverantwortliche Alfred Mayr, der nicht zuletzt als Bürgermeister Interesse an einem belebten Ort hat. (Natürlich muss nach der Fusion ein "neuer" Bürgermeister erst gewählt werden, Anm.)

Nun ist das Kernteam wieder gefragt. In den nächsten Monaten soll eine Standortentscheidung getroffen werden. Vorstellbar ist, dass zum Beispiel im Mayr-Wirtshaus ein neues Angebot entsteht. Zumindest von der Lage her wäre es optimal, zumal gleich ums Eck eine neue Siedlung entsteht und das Lokal vom Ortszentrum fußläufig erreichbar ist. Natürlich seien Adaptierungen im Gebäude nötig. So müsse zum Beispiel der Zugangsbereich neu gestaltet werden. Grundsätzlich könne man sich aber vorstellen, dass das Wirtshaus zum neuen Nahversorgungszentrum der Gemeinde wird.

Offen bleibe freilich noch die Suche nach einem Betreiber oder einem entsprechenen Konsortium. Bis Mai soll ein für St. Stefan-Afiesl geeignetes Geschäftsmodell gefunden werden. Am wahrscheinlichsten scheint irgendeine Form der Bürgerbeteiligung.

