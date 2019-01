Kein Salz mehr verfügbar, Rohrbachs Gemeinden stellen auf Streusplit um

Bis die nächsten Lieferungen kommen, bleiben die Salzlager für die Gemeinden geschlossen

Die Streutrupps der Straßenmeistereien brauchen das Salz für Bundes- und Landesstraßen. Für die Gemeinden gibt es momentan nur Split. (Wakolbinger) Bild:

ROHRBACH. „Die Stadtgemeinde Rohrbach-Berg muss derzeit auf Splittstreuung umstellen“, informierte gestern Bürgermeister Andreas Lindorfer via Internet die Gemeindebürger. Im Normalfall bezieht die Stadtgemeinde Rohrbach-Berg das Streusalz für den Winterdienst vom Salzsilo der Straßenmeisterei Ulrichsberg. Auch vier weitere Gemeinden des Bezirkes - darunter Aigen-Schlägl - holen dort ihr Streusalz. Dort gibt es für die Gemeinden momentan aber nichts zu holen. Der Grund dafür ist die extreme Wetterlage der vergangenen Wochen. „Wir haben einfach überdurchschnittlich viel Salz verbraucht“, erklärt Josef Gattringer, Salz-Manager des Landes Oberösterreich auf OÖN-Anfrage. Zwar gibt es noch Salz im Rohrbacher Lager, dieses sei aber für Bundes- und Landesstraßen reserviert. Dass das höherrangige Straßennetz Priorität hat, dafür hat man natürlich auch in den Gemeinden Verständnis.

Gestreut wird mit Split

„Unsere Mitarbeiter am Gemeindebauhof und die beauftragten Landwirte versuchen ihr Bestes, um unsere Straßen benutzbar zu halten, aber durch die Splittstreuung herrschen derzeit wesentlich schlechtere Fahrbahnverhältnisse als im Normalfall, da der Splitt von den bestens geräumten Straßen durch den vielen Verkehr sofort wieder zur Seite geschleudert wird“, teilt der Bürgermeister mit und appelliert an die Autofahrer im Zentrum von Rohrbach-Berg und an den exponierten Stellen im gesamten Gemeindegebiet, in dem normalerweise Salz gestreut wird, besonders vorsichtig zu fahren.

Lager werden aufgefüllt

Salz-Manager Gattringer beruhigt, dass diese Lösung nur zeitlich begrenzt gilt: „Wir warten auf die nächste Lieferung. Ist diese eingetroffen, können die Gemeinden selbstverständlich wieder Salz entnehmen“. Das könne allerdings noch eine Woche dauern. Für Bundes- und Landesstraßen sei die Salzstreuung lückenlos gewährleistet. Dies sei auch der Sinn dahinter, dass man ab dem Unterschreiten einer gewissen Lagerkapazität die Silos für die Gemeinden sperrt.

Ausnahmejahr

Übrigens sei heuer durch die Wetterlage der vergangenen Wochen ein Ausnahmejahr: „Wir haben jedes Jahr immer wieder starke Tage mit einem extremen Salzverbrauch dabei. Dass es aber über fast zwei Wochen so stark ist, ist selten“. 17.000 Tonnen haben die Straßenmeistereien heuer schon von der Saline bezogen. In Summe - mit anderen Lieferanten waren es gar 35.000 Tonnen. Das sind an die 20 Prozent mehr, als in einem „normalen“ Jahr.

