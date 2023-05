Kein PVA-Vertrag: Hochreiter-Reha in St. Lambrecht wird zu einem Hotel

Menschen mit Depressionen, Long Covid oder Persönlichkeitsstörungen warten oft lange auf einen Reha-Platz. In St. Lambrecht gibt bald keinen mehr. (colourbox)

Erst zwei Jahre ist es her, dass die Bad Leonfeldner Hochreiter-Holding das Gesundheitszentrum "Auszeit" in Sankt Lambrecht im Bezirk Murau eröffnet hat. In einigen Wochen wird es wieder schließen, wie der ORF Steiermark berichtet. Denn trotz festgestellten Bedarfs gibt es für das Haus keinen PVA-Vertrag. Dieser sei aber für die Auslastung nötig. Mit privaten Patienten und jenen kleinerer Versicherer schaffe man nicht die nötige Auslastung.